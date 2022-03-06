النقبي والزعابي امتياز في الدوري الكويتي

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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نجح الحكم الدولي الإماراتي عادل النقبي، في الخروج بمواجهة السالمية والعربي، ضمن منافسات الجولة الـ 12 للدوري الكويتي الممتاز، إلى بر الأمان، والتي انتهت بفوز السالمية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واحتسب خلالها ثلاث ركلات جزاء، لم تشهد من المتابعين أو المحللين اعتراضاً، وأكدوا جميعهم على صحتها، بالإضافة إلى يقظة حكم «الفار» صقر الزعابي، الذي أكد على صحة قرارات النقبي، ولم يطلب منه مراجعة القرارات، بعدما تم تكليفه بإدارتها من قبل لجنة الحكام، بناء على طلب الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

من جانبه، أشاد خليل البلام مدير جهاز الكرة في النادي العربي السابق، بأداء الحكم النقبي خلال المباراة، وخاصة الثلاث ركلات جزاء التي احتسبها، وأن جميعها صحيحة، وقال: وجود الحكم بالقرب من الكرة، سهّل له أموراً فنية كثيرة، باتخاذ القرارات بسرعة، دون اعتراض من اللاعبين، بجانب عدم مراجعة الفار، أو الطلب منه مراجعة بعض القرارات، ما يدل على صحة القرارات.

كما أشاد بشار عبد الله قائد منتخب الكويت السابق، بالقدرات الفنية للحكم عادل النقبي، ومساعده صقر الزعابي لتقنية VAR، والتمركز الصحيح لحكم الساحة خلال المباراة، وشجاعته في احتساب ثلاث ركلات جزاء دون تردد، وأثبت عدم مراجعة حكم الفار له، بصحة القرارات التي اتخذها خلال إدارته للمباراة الهامة.

ويبدو أن النقبي سيكون أكثر الحكام الأجانب في الملاعب الكويتية، باحتساب ركلات الجزاء، بعدما احتسب ركلة جزاء لصالح العربي أمام السالمية في الموسم قبل الماضي، ليعود في الموسم الحالي باحتساب ثلاث ركلات جزاء، ليصبح الإجمالي أربع ركلات، وجميعها صحيحة، ولم تشهد اعتراضات من قبل الأجهزة الفنية والإدارية، كما حدث مع الحكم الإثيوبي بأملاك تيسيما، الذي أدار لقاء الفريقين في الدور قبل النهائي لكأس ولي عهد الكويت.

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