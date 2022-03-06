جمهور المريخ يحمل كلارك الخسارة من الأهلي

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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تعرض لي كلارك المدير الفني لفريق المريخ لهجوم عنيف من أنصار الفريق عقب الخسارة أمام الأهلي المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للأندية أبطال إفريقيا، وطالبت الجماهير بإقالته وحملته الخسارة بالتبديلات التي أجراها بعد عودة الفريق للمباراة بالتعادل رغم تأخره بهدفين.

وأجرى كلارك تعديلات بخروج كل من عماد الصيني وتوماس ودخول التاج يعقوب والجزولي نوح، وهو ما عده أنصار الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي (سوشال ميديا) معياراً لقدرة المدرب الإنجليزي على قراءة الخصم، وأن اللجوء لخيار الدفاع من خلال التبديلات أضاع على الفريق نقطة كانت في متناول اليد.

ووجد المريخ الإشادة من موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي المصري الذي وصفه بالفريق المتميز، موضحاً أن المباراة كانت صعبة أمام فريق قوي يمتلك عناصر متميزة وخاصة في المقدمة الهجومية.

فيما أكد الإنجليزي لي كلارك أن فريقه كان يستحق التعادل وأنه لعب من أجل الفوز على الأهلي.

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