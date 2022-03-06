مرتضى منصور للأندية السعودية: لديكم المال والبركة .. اتركوا اللاعبين

المصدر: البيان

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وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة قوية للأندية السعودية، طالبا منها ترك اللاعبين، مشيراً إلى تمتع هذه الأندية بالمال الوفير والبركة.

وتحدث مرتضى منصور عن مصير محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، بعدما أكدت بعض التقارير الصحفية السعودية توقيعه لنادي النصر السعودي مؤخراً، استغلالا لانتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.

وقال منصور لقناة "الإخبارية" السعودية: "أبوجبل خلص اجتماعه معايا ومش هيروح النصر السعودي".

وتابع: "بقول للسعودية عندكم فلوس، وعندكم الكعبة الشريفة، ومقام سيدنا إبراهيم، ومكان الوحي اللي نزل على سيدنا محمد، حاجة كلها روحانية، خليلكم البركة وسيبولنا اللاعيبة".

وأكمل: "جلست مع أبوجبل وأكد لي بأنه لن يذهب إلى النصر السعودي، عندما تتحدث معي أندية الدوري السعودي تتم الصفقات بشكل سهل، لذلك نرغب في التعامل المباشر والتفاوض بشكل مباشر بين الناديين للتعاقد مع لاعبينا، وليس بطرق أخرى".

وعن تجديد عقود لاعبي الزمالك، قال مرتضى منصور: "سعر اللاعبين يزيد بسبب وجودهم في نادي الزمالك، لذلك يجب أن يحترم كل اللاعبين المبالغ المحددة لهم من قبل النادي وعدم المبالغة في طلباتهم المالية".



واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلاً: "لن يستمر في الزمالك أي لاعب بدون رغبة منه في الاستمرار".

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