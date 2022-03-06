فالنسيا يؤكد عودته في "الليغا" بـ "ثلاثية" في شباك غرناطة

المصدر: أ ف ب

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واصل فالنسيا عودته القوية في الدوري الإسباني بفوزه الثاني توالياً أمس السبت، وهذه المرة على حساب ضيفه غرناطة 3-1، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومنذ خسارته القاسية أمام برشلونة 4-1 في المرحلة الخامسة والعشرين، تمرّد فالنسيا بفوز على ريال مايوركا 1-صفر، وتأهل إلى نهائي كأس إسبانيا على حساب أتلتيك بلباو.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد غرناطة عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.

وكان الشوط الثاني شاهداً على الأهداف الأربعة، فسجل البرتغالي غونسالو غيديش (48)، الأوروغوياني ماكسيميليانو غوميس (51)، وكارلوس سولير (62 من ركلة جزاء)، فيما سجل خاومي هدف غرناطة الوحيد في مرمى فريقه من طريق الخطأ (56).

وعاد إسبانيول إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه خيتافي بهدفين نظيفين.

وأحرز إسبانيول الهدفين في غضون عشر دقائق، من لاعبين أوروغوانيين، الأول عن طريق مدافعه لياندرو كابريرا (17)، والثاني عن طريق مدافع خيتافي إيريك كاباكو (27) بالخطأ في مرماه.

وبالتالي، رفع النادي الكاتالوني رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

في المقابل، مني فياريال بانتكاسة عندما سقط بهدف نظيف أمام أوساسونا.

وكان فياريال أنعش آماله في الصراع على التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الكاسح على إسبانيول 5-1 في المرحلة الماضي.

غير إن هدف الأرجنتيني إيزيكييل أفيلا لأوساسونا (63)، منح الأخير ثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاسع، فيما تراجع فياريال إلى المركز السابع بتجمد رصيده عند 42 نقطة.

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