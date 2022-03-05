21 مدرباً للزمالك في عهد مرتضى منصور

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يصل المدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا، بعد غدٍ الاثنين، لبدء عمله مع الزمالك، بعدما أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس النادي المصري، أمس الجمعة، عن تعيينه مديراً فنياً للفريق، خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون، في تعاقد مدته موسم ونصف.

ويعد فيريرا، واحداً من أبرز المدربين في قائمة الذين سبق وتولوا مسؤولية الزمالك في عهد المستشار مرتضى، وتضم القائمة أسماء 21 مدرباً، وقاد بعض هؤلاء المدربين، تدريب الزمالك أكثر من مرة منذ تولي المستشار مرتضى، مجلس رئاسة النادي في الولاية الأولى عام 2005، ووقتها أقال البرازيلي كارلوس كابرال، ليتعاقد مع الألماني ثيو بوكير، والذي لم يستمر بدوره طويلاً مع الفريق، ليتولى المصريان محمد صلاح، ثم فاروق جعفر، ولم يستمرا كثيراً أيضاً مع الفريق.

وتولى البرتغالي مانويل كاجودا، تدريب الزمالك، ثم رحل، وتبعه المستشار مرتضى، والذي عاد مجدداً لرئاسة النادي في 2014، وتولى بعدها تدريب الزمالك عدد كبير من المدربين، بمتوسط 3 مدربين كل عام، ومنهم من عاد أكثر من مرة لتدريب الفريق.

وكانت البداية مع المصريين أحمد حسام ميدو، ثم حسام حسن، وبعدها جاء ورحل البرتغالي جيمي باتشيكو، قبل عودة محمد صلاح، كمدير فني مؤقت للزمالك، حتى أتم النادي التعاقد مع فيريرا، والذي مكث في منصبه 285 يوماً، ورحل بسبب خلافات مع مجلس الإدارة.

ثم تعاقد الزمالك مع البرازيلي ماركوس باكيتا، وعاد بعدها ميدو ومحمد، وبعدهم الإسكتلندي أليكس ماكليش، والذي لم يستمر سوى ثلاثة أشهر، وتعاقد بعدها مع محمد حلمي، وبعده مؤمن سليمان، ثم محمد صلاح، فحلمي مجدداً، فمحمد صلاح للمرة الرابعة.

وتعاقد الزمالك أيضاً، مع البرتغالي إيناسيو، ثم طارق يحيى كمدرب مؤقت، وبعده المونتينغري نيبوشا يوفوفيتش، ثم إيهاب جلال وخالد جلال، والسويسري كريستيان غروس، وعاد بعده طارق يحيى للتدريب مؤقتاً، ثم الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، وكارتيرون، الذي توج بلقبي كأسي السوبر المصري والأفريقي.

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