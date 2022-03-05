الهلال السعودي يراقب موقف عبدالرازق حمدالله

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يترقب عشاق كرة القدم كلاسيكو الكرة السعودية المنتظر بين الاتحاد والهلال، المقرر إقامته 8 مارس الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة 12 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى العميد ضربة موجعة قبل الكلاسيكو بإصابة هدافه المغربي عبدالرزاق حمد الله في العضلة الضامة، خلال مباراة ضمك التي أقيمت يوم الخميس الماضي، بالجولة 23 من منافسات الدوري السعودي، وهو ما جعل موقف اللاعب غامضاً بخصوص لحاقه باللقاء المرتقب.

وأعلن برنامج "الحصاد الرياضي" الذي يذاع على قناة 24 الرياضية السعودية، غياب حمدالله عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، قبل أن يخرج الإعلامي السعودي محمد المرحبي ويؤكد جاهزية حمدالله لمواجهة الهلال.

وكتب المرحبي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن غيابات العميد أمام الهلال لن يكون بينها حمدالله، ولكن تتمثل فقط في الرباعي المصاب عمر هوساوي وزياد الصحفي وأحمد حجازي وإيجور كورنادو، ومعهم عبدالرحمن العبود بسبب الإيقاف.

ويترقب الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز موقف حمدالله بخصوص لحاقه بمواجهة الزعيم، لاسيما أنه أحد أخطر أسلحة الاتحاد.

يذكر أن عبدالرزاق حمد الله صاحب الـ31 عاما، انضم إلى صفوف الاتحاد خلال الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع النصر.

وشارك حمدالله في 7 مباريات مع الاتحاد هذا الموسم بالدوري، سجل خلالها 8 أهداف، بخلاف هدف في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة، وبفارق 14 نقطة كاملة عن الهلال صاحب المركز الرابع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز