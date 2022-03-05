الأوروغوياني سيبولدي مدربا لأهلي جدة حتى نهاية الموسم

المصدر: البيان

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أعلن الأهلي السعودي تعيين الأوروغوياني روبرت سيبولدي، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، وذلك حتى نهاية الموسم الجاري.

وتولى سيبولدي تدريب العديد من الأندية مثل كروز آزول وسانتوس ولاجونا وتيخوانا في الدوري المكسيكي، بينما كانت آخر تجاربه مع فريق تيخوانا المكسيكي قبل أن يرحل عنه في شهر سبتمبر الماضي.

وحصد سيبولدي صاحب الـ57 عاما لقب الدوري المكسيكي مرة واحدة موسم 2018/2017، وكأس المكسيك.

وكان الأهلي السعودي أعلن عن فسخ تعاقده مع الألباني بيسنيك هاسي بعد الخسارة الأخيرة من فريق الاتفاق بهدف دون رد بالجولة 23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يُعلن اليوم السبت عن تعاقده مع سيبولدي.

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