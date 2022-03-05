الاتفاق السعودي يعلن تعاقده مع كارتيرون

المصدر: دبي- سارة عبدالباقي

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أنهت إدارة نادي الاتفاق السعودي، التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الاتفاق السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏رحبوا معنا بمدربنا الجديد باتريس كارتيرون، كارتيرون اتفاقي".

جاء تعيين كارتيرون مدرباً للاتفاق السعودي بعد إقالة الصربي فلادان ميليوفيتش، بسبب تراجع النتائج.

وكان كارتيرون وصل إلى السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، قادماً من القاهرة بعد رحيله منذ أيام عن تدريب الزمالك المصري، الذي استمر معه لمدة 11 شهراً في ولاية ثانية، نجح خلالها في تحقيق بطولة الدوري المحلي.

ومن المقرر أن يبدأ كارتيرون قيادة تدريبات الاتفاق بداية من غد الأحد، استعدادا لمواجهة النصر يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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