الاتفاق يهزم الأهلي في الدوري السعودي ويعصف بـ "بيسنيك هاسي"

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تغلب الاتفاق على ضيفه الأهلي1-صفر، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة السعودية لكرة القدم.

وعلى اثر الخسارة، قرر الأهلي إقالة مدربه الألباني بيسنيك هاسي، وأصدر بيانا جاء فيه "قرر مجلس إدارة النادي الأهلي إنهاء علاقته بمدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بيسنيك هاسي".

وقدمت إدارة النادي شكرها للمدرب على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق الكروي الأول متمنية له التوفيق في محطاته التدريبية المقبلة.

في المقابل، نجح أحمد الحنفوش، مدرب الاتفاق الذي خلف الصربي المقال فلادان ميلويفيتش في تجربته الأولى مع الفريق وقاده للخروج من مراكز الهبوط مؤقتا.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 23 نقطة، ليصعد إلى المركز الثالث عشر في ترتيب دوري الدوري مع تبقي مباراة مؤجلة أمام الهلال، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 25 نقطة من 23 مباراة، في المركز الحادي عشر.

وأحرز التونسي نعيم سليتي هدف الاتفاق في الدقيقة 19، بعد تمريرة من محمد الكويكبي إلى سليتي الذي سدد كرة أرضية قوية على حدود منطقة الجزاء، لتدخل المرمى من الزاوية اليسرى.

كاد يوسف نياكاتي أن يحرز هدفًا لصالح الاتفاق، وسط انهيار دفاعي من الأهلي، حيث وجه تسديدة أرضية قوية داخل منطقة الجزاء، لتمر الكرة بجوار القائم الأيمن (27).

ووجه إبراهيم محنشي، لاعب الفتح، تسديدة خطيرة، تألق حارس الأهلي محمد الربيعي في التصدي لها ببراعة (37).

وسدد ظهير الأهلي، المقدوني إزجان أليوسكي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يتألق حارس الاتفاق رايس مبولحي في التصدي للكرة ببراعة (65).

وتلقى لاعب الاتفاق عبد الله السالم بطاقة حمراء مباشرة، أشهرها الحكم فيصل البلوي بعد اللجوء إلى تقنية الحكم المساعد بالفيديو، للتدخل العنيف على علي مجرشي، ظهير الأهلي (71).

وسدد عبد الرحمن غريب، جناح الأهلي، كرة خطيرة إلا أن حارس الاتفاق نجح في إبعادها عن مرماه (81).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز