رسمياً.. الزمالك يعلن تعيين فيريرا مديراً فنياً

المصدر: البيان

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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه تم الاستقرار على تعيين البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك مديراً فنياً للأبيض في الفترة الحالية خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق.

وأوضح مرتضى منصور قائلاً خلال فيديو تم نشره عبر قناته الرسمية على موقع «اليوتيوب»، أن فيريرا حصد الدوري والكأس في الموسم الذي قضاه مع الزمالك، وسيكون معه 3 مساعدين عبارة عن مدرب ومحلل أداء ومعد بدني، وسيتواجد معه كل من أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وأيمن طاهر في الجهاز المعاون.

وأضاف مرتضى منصور أن فيريرا وقع على العقود لمدة موسم ونصف الموسم، مشدداً على أن الإدارة تعاقدت مع أفضل مدرب لقيادة الزمالك.

وكانت الفترة الماضية شهدت مفاوضات من قبل مسؤولي الزمالك مع فيريرا ورحب المدرب بالعودة لتدريب القلعة البيضاء تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل.

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