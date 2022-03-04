محمد صلاح: المصري يقدر يعمل أي حاجة ويبقى الأنجح

المصدر: البيان

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كشف محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، عن الصعوبات التي واجهته في بداية مشواره الاحترافي، عندما رحل من نادي المقاولون العرب وانضم إلى نادي بازل السويسري.

وقال محمد صلاح خلال اللقاء الذي جمعه مع الإعلامية إسعاد يونس: "أبرز الصعوبات التي واجهتني مع بازل هو عدم إجادتي للغة الإنجليزية، وبعد مرور شهرين وجهت سؤالاً لنفسي، هل أريد العودة إلى مصر بعد فترة قصيرة وأكون مثل أي لاعب آخر، أم إنني أريد تحقيق شيئاً مختلفاً".

وتابع: "لذلك قررت صناعة شيء مختلف في أوروبا، وشاهدت ماذا فعل المحترفين المصريين السابقين، لتحقيق ما لم يحققوه من قبل، الموهبة ليست كل شيء، لذلك قررت الحصول على دروس في التنمية البشرية، وكان هدفاً من أهدافي أن أغير طموحات المصريين".

وشدد: "لم يتخيل أحد أن ينافس لاعب مصري على أفضل لاعب في العالم، لو عدنا بالزمن 10 سنوات سنجد أنه لم يكن أحد يتخيل ذلك، فإذا سألت أي مصري وقتها هل من الممكن أي لاعب مصري ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم؟ كان سيقول لا، ولكن الآن سيقول ولماذا لا؟".

وأكمل: "المصري يقدر يعمل أي حاجة ويبقى الأنجح، وهو ما سعيت في وصوله إلى المصريين، ونجحت في ذلك".

وأردف: "لو مت دلوقتي هكون حققت حلم حياتي".

وتطرق صلاح للحديث عن مشاركاته مع منتخب مصر، حيث قال: "اللعب بقميص المنتخب شيء مختلف تماما، والفوز بمباراة مع مصر له طابع مختلف ومذاق خاص"

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