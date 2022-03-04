18 مليون يورو القيمة السوقية لأبرز هدافي 5 دوريات عربية

المصدر: وام

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احتدمت المنافسة في الدوريات الكروية المحلية العربية، بعد تجاوز معظم هذه المسابقات أكثر من منتصف الطريق نحو مراحل الحسم، وهو ما انعكس على سباق محموم اخر على صراع صدارة الهدافين بين لاعبي أندية القمة، وهو ما يمكن أن يترجم أيضا على أساس القيمة السوقية لكل هداف منهم.

وترصد"وكالة أنباء الإمارات" / وام/ في التقرير التالي هدافي أبرز 5 دوريات عربية، وكذلك قيمتهم السوقية حتى الآن.

ففي المقدمة تصدر التوجولي لابا كودجو لاعب العين الإماراتي قائمة الأكثر تهديفا وذلك بالنسبة لعدد المباريات حيث سجل 18هدفا في 17مباراة، بمتوسط 1.05هدف في المباراة الواحدة.

وجاء في المركز الثاني الكيني مايكل أولونجا لاعب الدحيل متصدر قائمة هدافي الدوري القطري محرزاً 22 هدفا، سجلهم في 21 جولة وذلك بمتوسط 1.04 هدف في المباراة.

وحل ثالثا أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، متصدر قائمة هدافي الدوري المصري والذي سجل 7 أهداف في 10 مباريات، بواقع 0.7 هدف لكل مباراة، واللافت أن جميع الأهداف سجلها من ركلات جزاء.

وفي المركز الرابع جاء النيجيري أوديون إيجالو لاعب الهلال ومتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي، والذي سجل 15 هدفا في 22 جولة، وذلك بمتوسط 0.68 هدفا في كل مباراة.

فيما جاء بالمركز الخامس الكونجولي جي مبينزا لاعب الوداد الرياضي، وهداف الدوري المغربي بواقع 11 هدفا من 19 جولة، وذلك بمتوسط 0.57 هدفا في كل مباراة.

أما بالنسبة للقيمة السوقية لهؤلاء الهدافين الخمسة، وبحسب مواقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام واحصائيات الفرق واللاعبين فقد بلغت ما يقرب من 18 مليون يورو، وتحديدا 17مليونا و900 الف يورو، حيث تصدر الكيني مايكل أولونجار لاعب الدحيل القطري هذه القائمة بقيمة 7 ملايين يورو.

وجاء في المركز الثاني التوجولي لابا كودجو لاعب العين بقيمة سوقية بلغت 5 ملايين يورو، ثم النيجيري أوديون إيجالو لاعب الهلال السعودي ثالثا بقيمة 3 ملايين يورو، ويليهم المصري أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك رابعاً بقيمة 2 مليون يورو ، ثم الكونجولي جي مبينزا لاعب الوداد المغربي خامسا، بقيمة 900 الف يورو.



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