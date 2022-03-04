رباعية الهلال تدفع النصر للبحث عن بديل روسو

المصدر: البيان

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دفعت الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها نادي النصر السعودي أمام نظيره الهلال في ديربي الرياض، جماهير العالمي للمطالبة بالتعاقد مع مدرب أجنبي جديد يضع الفريق على الطريق الصحيح نحو التتويج بالبطولات.

وكان النصر سقط في فخ الهزيمة بأربعة أهداف دون رد بالجولة 23 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتجمد رصيده عند النقطة 44 في المركز الثاني "مؤقتًا" بجدول ترتيب الدوري السعودي، وبفارق 10 نقاط عن الاتحاد صاحب الصدارة.

وأكد الإعلامي الرياضي أحمد الكاموخ عبر قناة "الرياضية 24" أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا لا يرتبط بعقد حالياً مع أي نادِ منذ فسخ عقده مع ليدز يونايتد الإنجليزي، وهو ما سيسهل من مهمة مسؤولي النصر للتعاقد معه، مؤكداً أنه الأنسب للفريق النصراوي خلال الوقت الراهن بدلاً من مواطنه ميجيل أنخيل روسو المدير الفني الحالي للعالمي.

واعتبر الكاموخ أن بيلسا قادر على قيادة النصر للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا وليس فقط تحقيق البطولات المحلية، مشيراً إلى أن تعاقد آل معمر مع المدرب الأرجنتيني، سيكون بمثابة الخطوة التي تُصلح جميع أخطاءه السابقة منذ توليه رئاسة النصر، على حسب وصفه.

وتولى بيلسا من قبل تدريب منتخبي الأرجنتين وتشيلي، وأشرف على العديد من الأندية أبرزها مارسيليا الفرنسي، وأتلتيك بيلباو الإسباني، وإسبانيول الإسباني، ولاتسيو الإيطالي، وليل الفرنسي.

وكانت جماهير النصر طالبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برحيل المدرب الحالي روسو، مؤكدة أنه لن يستطيع قيادة الفريق لتحقيق البطولات والإنجازات، وليست لديه القدرة على استغلال تواجد العديد من النجوم داخل صفوف النادي.

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