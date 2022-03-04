طرد نجم الزمالك السابق من قناة النادي رسمياً .. واللاعب يرد بقسوة

المصدر: وكالات

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أعلن الموقع الرسمي لنادي الزمالك عن طرد نجم الفريق الأول السابق أحمد عيد عبدالملك من العمل في القناة الفضائية الخاصة بالفارس الأبيض.

وجاء في بيان النادي: «قررت الشركة التي تدير قناة نادي الزمالك طرد أحمد عيد عبدالملك ومنعه من دخول قناة الزمالك بعد تطاوله على النادي ورموزه».

«ويتوجه مجلس إدارة نادي الزمالك بالشكر إلى مجلس إدارة الشركة التي تدير القناة على سرعة اتخاذها الإجراءات التأديبية ضد كل من يتطاول أو يسئ لنادي الزمالك ورموزه».

وكان رئيس الزمالك قد شن هجومًا لاذعًا على اللاعب السابق قائلًا: «أحمد عيد عبدالملك بيستخف دمه وبيقول رئيس النادي حدد نهاية مهلة التجديد الساعة 2 قبل البنك ما يقفل، بصراحة بقالي 30 سنة ماضحكتش، وضحكت دلوقتي بعد الكلام ده».

وتابع: «عيب تتريق على رئيس الزمالك، اللي هو المفروض ناديك، ومش هتعتب قناة الزمالك تاني».

فيما رد اللاعب بعد فترة قليلة: «أنا مؤدب ومحترم غصب عن اللي جابك، انت فاكرني هخاف منك انت عارف وفاكر إما شلفتلك، احترم نفسك واوعي تفتكر إني بخاف من حد وليك في أبويا مثل وانت عارفه طبعًا، وهحط صباعي في عين أي حد يتكلم كلمة عليا وانت أولهم».

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