السعودية تستضيف مباريات غرب آسيا في «الأبطال»

المصدر: (الرياض - البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقام مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، لمنطقة الغرب بالسعودية من 7 إلى 27 أبريل المقبل، وتقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية بالرياض، وتضم الأولى الهلال السعودي حامل اللقب والاستقلال الطاجيكي والريان القطري، والفائز من الشارقة والزوراء العراقي، والثانية الشباب السعودي والجزيرة الإماراتي والقوة الجوية العراقي، ومومباي الهندي، وتقام مباريات المجموعة الثالثة، في جدة، وتضم فولاد خوزستان الإيراني وشباب الأهلي والغرافة القطري وآهال التركماني، والرابعة في بريدة، وتضم سيباهان الإيراني والدحيل القطري وباختاكور الأوزبكي، والفائز من التعاون السعودي والجيش السوري، الخامسة في الدمام، وتضم السد القطري، والفيصلي السعودي، والوحدات الأردني، والفائز من بني ياس وناساف الأوزبكي.

وتقام مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة في منطقة الغرب، من 3 إلى 10 فبراير 2023، ويقام نهائي البطولة من مباراتي ذهاب وإياب يومي 19 و26 من الشهر نفسه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز