حارس المريخ السوداني يضع نفسه تحت مجهر جمهور «السوشيال ميديا»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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قبل يوم من المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري والمريخ ضمن دور مجموعات أبطال أفريقيا للأندية، طالب منجد النيل حارس مرمى المريخ من جماهير النادي إسداء النصح والمجاهرة برأيها صراحة في مستواه، وكتب منجد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «هل لديك رسالة أو نصيحة». مؤكداً على قبوله للنصائح التي ستقدمها له الجماهير.

وجد المنشور تفاعلاً كبيراً من جماهير النادي، بإبداء الرأي والنصح للاعب.

وكسب منجد النيل ثقة الجهاز الفني والجمهور بعد تألقه في المواجهات الأخيرة، وتألق بصورة لافتة في مباراة الديربي التي جمعت الهلال والمريخ وحسمها المريخ لصالحه بهدفين مقابل هدف.

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