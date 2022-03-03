بالأسماء.. 7 لاعبين يغيبون عن جلسة التجديد للزمالك

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتهت عصر اليوم الخميس، المهلة التي حددها المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، لحسم ملف تجديد عقودهم.

وكان مرتضى منصور، منح اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، حتى الثانية من عصر اليوم الخميس، للحضور إلى مقر النادي لتجديد عقودهم، مؤكدًا أن أي لاعب لن يأتي لتجديد عقده سيتم تجميده، وفقا للمصري اليوم.

ولم يحضر أي لاعب سوى حازم إمام، ظهير أيمن الفريق، وأبلع اللاعب رئيس النادي أنه جاء لإثبات حسن نيته ورغبته في التجديد ولأنه أحد كباتن النادي، ويرغب في الاستمرار مع النادي لأطول فترة ممكنة.

ولم تتطرق الجلسة لأي مفاوضات عن العقد، وتم الاتفاق أن يتم إحالة ملف تجديد العقد إلى أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي بشأن تجديد عقده.

وتواجد حازم إمام بصحبة والده داخل مقر النادي للتفاوض حول تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

بينما لم يحضر جلسة التجديد كل من الحارس محمد أبوجبل، الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم والإيفواري رزاق سيسيه، طارق حامد، محمد أشرف روقا، عمر السعيد.

ويبدأ الزمالك غدًا الجمعة، الاستعداد لمباراة الجونة، المقرر لها الإثنين المقبل، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز