ركلات الجزاء تمنح زيزو صدارة هدافي الدوري المصري

المصدر: البيان

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انفرد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بصدارة هدافي الدوري المصري الممتاز بعدما سجل هدفين خلال مباراة فريقه أمام فيوتشر، أمس الأربعاء، التي انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للمسابقة المحلية.

الغريب في الأمر هو تصدر زيزو لقائمة الهدافين برصيد 7 أهداف جاءت جميعها من ركلات جزاء احتسبت للزمالك خلال الموسم الجاري، ويأتي بعد زيزو بالمركز الثاني في ترتيب الهدافين مروان حمدي مهاجم الأبيض المعار إلى سموحة برصيد 6 أهداف، ثم مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري بنفس الرصيد.



وجاء جدول الترتيب كاملاً كالتالي:

أحمد سيد "زيزو" "الزمالك" 7 أهداف

مروان حمدي "سموحة" 6 أهداف

الأنغولي جوب مابولولو "الاتحاد السكندري" 6 أهداف

الجنوب إفريقي بيرسي تاو "الأهلي" 5 أهداف

محمد هلال "البنك الأهلي" 5 أهداف

الفلسطيني محمود وادي "بيراميدز" 5 أهداف

النيجيري جون أوكويي إيبوكا "إنبي" 5 أهداف

التونسي علي معلول "الأهلي" 4 أهداف

كريم الديب "الاتحاد السكندري" 4 أهداف

شادي حسين "سيراميكا كليوباترا" 4 أهداف

النيجيري صديق أوريجولا "سموحة" 4 أهداف

خالد قمر "الجونة" 4 أهداف

محمد شريف "الأهلي" 4 أهداف

أحمد رفعت "فويتشر" 4 أهداف

المغربي أشرف بن شرقي "الزمالك" 4 أهداف

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