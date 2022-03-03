الاتحاد الآسيوي يعلن استضافة السعودية لمجموعات دوري أبطال آسيا

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن إسناد استضافة مباريات الجزء الغربي لبطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2022 إلى المملكة العربية السعودية.



وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي أن السعودية ستستضيف مباريات دور المجموعات للمنطقة الغربية من البطولة الآسيوية، في الفترة من 7 إلى 27 إبريل المقبل.

وصادقت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على قرار استضافة المملكة للمجموعات الخمسة لمنطقة الغرب في دوري الأبطال على أن تلعب منافسات دور المجموعات بنظام التجمع في دولة واحدة، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتستضيف الرياض منافسات المجموعة الأولى التي تضم فرق الهلال السعودي والاستقلال دوشنبه الطاجيكي والريان القطري والفائز من ملحق الشارقة الإماراتي والزوراء العراقي، كما تستضيف الرياض مباريات المجموعة الثانية، التي تضم فرق مومباي سيتي الهندي والجزيرة الإماراتي والشباب السعودي والقوات الجوية العراقي.

وتقرر أن تستضيف مدينة جدة مباريات المجموعات الثالثة التي تتنافس فيها فرق فولاد خوزستان الإيراني وشباب الأهلي دبى والغرافة القطري وأهال التركمانستاني، فيما تستضيف مدينة بريدة التي تقع شمال غرب الرياض منافسات فرق سيباهان الإيراني والدحيل القطري وباختاكور طشقند الأوزبكي والفائز في مباراة البلاي أوف بين فريقي التعاون السعودي والجيش السوري، أما الدمام فمن المقرر أن تستضيف مباريات المجموعة الخامسة التي تضم فرق السد القطري والفيصلي السعودي والوحدات الأردني والفائز من مباراة بني ياس ضد نسف قرشي.

وتقام مباريات مرحلة خروج المغلوب من دور واحد لدوري أبطال آسيا في الفترة من 3 إلى 10 فبراير 2023، على أن تقام منافسات دور الـ 16 في 3 و4 فبراير، وربع النهائي في 7 فبراير ومباريات نصف النهائي يوم 10 من الشهر ذاته، وتلعب المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا على مواجهتين يومي 19 و26 فبراير 2023.

يذكر أن الهلال السعودي توج بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا بعد تفوقه على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية بنتيجة 2-0.

🚨 بيان رسمي..

تقام مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب بنظام التجمع في السعودية، خلال الفترة من 7 إلى 27 نيسان/أبريل القادم.



التفاصيل ⬇️https://t.co/lKyIBHQJpy pic.twitter.com/slDgeW0BQO — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) March 3, 2022

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