مفاجأة مدوية.. الزمالك يتواصل مع موسيماني وهذا رد مدرب الأهلي

المصدر: البيان

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أكد الإعلامي المصري محمد شبانة أن مصدراً داخل نادي الزمالك كشف تفاصيل مفاجأة مدوية ومن العيار الثقيل فيما يتعلق بالمدير الفني الجديد للفريق.

وقال شبانة إن المصدر أكد أن إدارة الزمالك تواصلت بالفعل مع مويرا زوجة موسيماني ومديرة أعماله وفتحوا خط مفاوضات مع المدرب لتولي تدريب الفريق.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك لم تدخل في المفاوضات مع مويرا إلا بعد التأكد من وجود مشكلة في تجديد عقده مع الأهلي وتأزم الموقف.

وشدد على أن رد موسيماني كان برفضه التفاوض في الوقت الحالي وأكد بأنه لن يناقش أي عرض قبل نهاية الموسم الجاري وبعد نهاية عقده مع الفريق، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك أبلغت المدرب أنه حال عدم تجديده للأهلي فإنهم جادون جدًا في المفاوضات ورغبتهم في التعاقد معه.

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