حقيقة خطوبة أبوجبل من لابنة عصام الحضري ورد فعل زوجته الجزائرية

المصدر: البيان

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تصدرت خطوبة محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك والمنتخب المصري، لابنة عصام الحضري، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على الانترنت.

لكن مواقع مصرية تقول إن الأمر هو مجرد إشاعة لا صحة لها، ويرجع سبب تناقل بعض الإعلاميين والكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي لهذه الإشاعة إلى صورةٍ انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيها حارس مرمى منتخب مصر الأول أبو جبل إلى جانب مدرب الحراس والحارس المصري السابق عصام الحضري مع الشابة “شهد” ابنة عصام الحضري، حيث علق البعض على هذه الصورة، قائلًا “أبو جبل خلال ساعة صفا مع حماه المستقبلي عصام الحضري.. ألف مبروك”، في ما حدد البعض الآخر موعدًا لزفافهما.

ومما زاد من الشكوك حول صحة الخبر كان ردة فعل الأميرة سمارة يحيى زوجة حارس المرمى المصري أبو جبل التي يبدو أنها انجرفت مع الشائعات قليلًا قبل أن تعود إلى رشدها.

ردة فعل الاميرة سمارة يحيى على خبر خطوبة أبو جبل

يبدو أن الأميرة سمارة يحيى كانت قد تأثرت قليلًا بالشائعات التي أشارت إلى أن أبو جبل قد قام بخطبة الآنسة “شهد” ابنة مدرب الحراس المصري الشهير عصام الحضري، وخصوصًا أن الشائعة قد تضمنت طلاقها من أبو جبل وتحديد موعدٍ لزفاف أبو جبل وشهد، فقامت على إثر ذلك بنشر صورٍ لها وهي تحتفل وحدها بعيد الحب من دون وجود زوجها محمد أبو جبل، غير إنها عادت من جديد لتأكد علاقتها الوثيقة بزوجها أبو جبل، وأن تلك الأخبار هي إشاعات انتقلت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا أساس لها من الصحة.

يذكر أن سمارة يحيى هي شابة جزائرية جميلة وحاصلة على ليسانس في علم التسويق، وقد سطع نجمها بعد مشاركتها في مسابقات ملكة جمال الجزائر التي حصلت على لقبها العام 2018 م، ثم مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العرب التي حصلت على لقبها أيضًا العام 2019.

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