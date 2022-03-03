التشيكي لافيكا يقترب من تدريب الأزرق

المصدر: (الكويت – أحمد عبد اللطيف)

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يصل إلى الكويت مساء اليوم المدرب التشيكي لافيكا لإتمام تعاقده لقيادة الأزرق الكويتي لمدة أربعة أشهر، تتضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023 بالصين، المقرر لها يونيو المقبل، بعدما وضعت القرعة المنتخب الكويتي في المجموعة الأولى بجانب الأردن ونيبال وإندونيسيا، وستكون أولى المواجهات مع نظيرة الإندونيسي.

وسيعقد المدرب اجتماعاً مع اللجنة الفنية برئاسة الشيخ أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد، للاتفاق على كافة النقاط، خاصة وأن الأزرق مرتبط بمواجهتي مالطة نهاية الشهر الجاري ضمن أجندة الفيفا، بجانب اختيار الجهاز المعاون سواء للمنتخب الأول أو الأولمبي، بعدما اشترط ضرورة جلب ثلاثة مساعدين له في الجهاز بجانب المدرب الوطني أحمد عبد الكريم، الذي أصبح قريباً من التواجد ضمن الطاقم الفني للمنتخب الأول.

وسيتابع لافيكا منافسات الجولة 12 للدوري الممتاز، التي ستشهد مواجهات حاسمة ستجمع القادسية أمام الكويت، والعربي مع السالمية، وكاظمة يلتقي النصر، لتكون فرصة جيدة لمتابعة اللاعبين عن قرب قبل الإعلان عن القائمة التي ستخوض مواجهتي مالطة.

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