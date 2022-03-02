الأهلي والهلال يتصدران الأندية العربية الأكثر تتويجاً والأعلى قيمة تسويقية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصلت المنافسات بين الأندية العربية داخل الملاعب الرياضية، حول الأكثر تتويجاً بالدوريات القارية والمحلية، وكذلك القيمة التسويقية.

وأكدت وكالة "وام" أن الهلال السعودي حافظ على صدارته لأغلى الأندية العربية من حيث القيمة التسويقية للاعبيه في شهر مارس الجاري بقيمة قدرها 60.43 مليون يورو، وذلك بحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام وإحصائيات الفرق واللاعبين حول العالم.

واحتفظ الأهلي المصري بالمركز الأول من حيث أكثر الأندية تتويجاً بالألقاب المحلية والقارية بمجموع 24 لقبا قارياً، وجاء الفريق الأحمر بالمركز الخامس من ناحية القيمة التسويقية لأغلى الأندية العربية.

واحتل النصر السعودي المركز الثاني بعد الهلال في ترتيب الأندية الأعلى في القيمة التسويقية حيث بلغت 55.68 مليون يورو، بينما جاء الريان القطري بقيمة تبلغ 33.33 مليون يورو، ثم الاتحاد السعودي بقيمة بلغت 32.48 مليون يورو، ويليهم الأهلي المصري في المركز الخامس بقيمة تبلغ 31.85 مليون يورو.

واحتل نادي العين الإماراتي المركز الأول في قائمة أغلى فرق "دوري أدنوك للمحترفين"، بقيمة تبلغ 25.65 مليون يورو، يليه الشارقة بقيمة 24.48 مليون يورو، ثم الوصل بقيمة 20.66 مليون يورو، ثم الوحدة بقيمة 20.65 مليون يورو، ثم النصر بقيمة 19.54 مليون يورو.

أما بالنسبة لقائمة أفضل الأندية العربية من حيث إحراز الدوريات القارية والمحلية، جاء الزمالك المصري في المركز الثاني بمجموع 13 لقباً، ويليه الرجاء المغربي بـ 9 ألقاب قارية، ثم النجم الساحلي التونسي بـ 9 ألقاب قارية ثم الهلال السعودي بـ 8 ألقاب قارية بالتساوي مع الترجي التونسي.

وفيما يتعلق ببطولات الدوري المحلي فيتصدر الأهلي المصري أيضاً القائمة برصيد 42 لقباً، ثم الفيصلي الأردني والمحرق البحريني بـ 34 لقبا لكل منهما، ثم الترجي التونسي بعد 31 لقباً، والهلال السوداني بـ 27 لقباً

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز