الهولندي كومانس يقود الحزم السعودي حتى نهاية الموسم

المصدر: البيان

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أعلن نادي الحزم السعودي تعاقده مع الهولندي رويل كومانس لتولي مهمة تدريب الفريق الأول، خلفاً للروماني كونستانتين جالكا الذي تمت إقالته من منصبه بسبب تراجع النتائج.

وكتب الحزم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كومانس سيتواجد على رأس الإدارة الفنية للفريق الحزماوي حتى نهاية الموسم".

وسبق لكومانس العمل كمساعد لمواطنه بيرت ڤان مارفيك خلال فترة تدريبه للمنتخب السعودي.

وبدأ الهولندي مهمته الجديدة مع الحزم مباشرة حيث قاد تدريب الفريق استعدادا لمواجهة الفيصلي في الجولة 23 من منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في أولى مبارياته الرسمية.

ويتذيل الحزم جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يتواجد بالمركز السادس عشر برصيد 14 نقطة جمعهم من 22 مباراة خاضها حتى الآن، إذ حقق 3 انتصارات فقط، وتعادل في 5 مباريات، وتعرض لـ 14 خسارة.



— نادي الحزم السعودي (@alhazem_fc) March 1, 2022

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