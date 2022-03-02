نجم الإسماعيلي السابق: لو تعاقدنا مع مورينيو سيفشل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هاجم نجم الكرة المصرية وفريق الإسماعيلي السابق حسني عبدربه، لاعبي الدراويش عقب التعادل مع مصر المقاصة بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، بالجولة 11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال حسني عبدربه في تصريحات تلفزيونية: "لاعبو الإسماعيلي يتحملون نتائج الفريق، لو تعاقدنا مع مورينيو حالياً سيفشل بسببهم".

وتابع: "لا لوم على حمد إبراهيم المدرب الجديد في مباراة المقاصة، فهو لم يقصر وأدار المباراة بشكل مميز، ولكن اللاعبين يتحملوا نتيجة المباراة".

وأردف: "كل شيء وقف بجانب مصلحة الإسماعيلي في مباراة المقاصة حتى الحكام منحوا الفريق حقه".

وأتم: "الهدف الثاني كان من الممكن إلغائه، ولكنه أحتسب، لذلك ألوم على اللاعبين فقط".

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي خاض بالدوري المصري هذا الموسم 11 مباراة، حقق التعادل في 4 منهم وخسر 7 مباريات، ولم يحقق الفوز في أي لقاء، وهو ما جعله يتذيل جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 4 نقاط فقط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز