محمد النني يكشف عن حلمه قبل اعتزال كرة القدم

المصدر: البيان

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كشف الدولي المصري محمد النني المحترف بصفوف نادي أرسنال الإنجليزي، عن هدفه الذي يأمل في تحقيقه قبل اعتزال كرة القدم.

وقال النني في تصريحات للموقع الرسمي لنادي أرسنال: "لا خلاف أن بطولة كأس الأمم الإفريقية شيئاً مميزاً بالنسبة لنا كلاعبين وللشعب المصري، أتمنى تحقيق البطولة قبل إنهاء مسيرتي في الملاعب".

وأضاف: "متحمسون لتحقيق هذا اللقب مع منتخب مصر، فهي بطولة لم يفز بها أحد منا، رغم أن الفراعنة حصلوا على اللقب سبع مرات من قبل، وهذا يجعلني أرغب في الفوز به، ولو لمرة واحدة على الأقل، لأننا وصلنا إلى اللقاء النهائي مرتين، ولكن للأسف لم نحقق اللقب".

وتابع: "فخور بأداءنا في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، لعبنا 120 دقيقة في ثلاث مباريات قبل المباراة النهائية، وهذا الأمر صعب في كرة القدم".

وأردف النني، قائلاً: "أشعر بالحزن لخسارة المباراة النهائية أمام منتخب السنغال، لأننا بذلنا كل شيء ووصلنا إلى ركلات الترجيح، لكن التوفيق لم يكن معنا".

وأتم: "شاهدنا الجماهير عندما عُدنا إلى مصر، ورأينا الفخر في عيونهم نتيجة ما قدمناه في الكاميرون، لكن مرارة خسارة اللقب لا تُنسى"

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