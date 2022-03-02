الأهلي يستعيد صدارة الدوري المصري بفوز عريض على فاركو

المصدر: أ ف ب

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استعاد الأهلي، حامل اللقب، صدارة الدوري المصري لكرة القدم بفوزه العريض على مضيفه فاركو 4-1 أمس الثلاثاء بملعب الاسكندرية في المرحلة الحادية عشرة.

ومنح محمد شريف، هداف النسخة الماضية، التقدم للأهلي عندما سجل باكورة أهدافه هذا الموسم (5)، واضاف محمد مجدي "قفشه" الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 7 و13، قبل أن يختم البديل حسين الشحات المهرجان في الدقيقة 87، فيما سجل احمد الصغيري هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقيقة 17.

ورفع الأهلي رصيده الى 25 نقطة في المركز الاول مع مباراتين مؤجلتين مع بيراميدز والجونة، بفارق نقطتين أمام الأول الذي لعب مباراتين أقل أيضا، فيما تجمد رصيد فاركو عند 15 نقطة في المركز السابع.

وضغط الأهلي منذ بداية المباراة وترجم أفضليته مبكرا عندما تلقى شريف تمريرة من احمد عبد القادر سددها على يمين الحارس محمد صبحي (5).

وعزز قفشة بعد دقيقتين اثر تلقيه كرة خلف دفاع فاركو فانفرد وسدد على يمين صبحي (7).

وكاد شريف يضيف الهدف الثالث بعدما تلقى تمريرة عرضية من عبد القادر سددها ارتطمت بصبحي وشتتها الدفاع، قبل أن يفلعها قفشة للمرة الثانية مستغلا عرضية محمد هاني سددها في الزاوية اليمني العليا لمرمى فاركو مسجلا الهدف الثالث (13).

ورد فاركو بتقليص الفارق عندما سدد النيجيري كينغسلي سوكاري كرة قوية ارتدت من محمد الشناوي فتابعها الصغيري سددها في المرمى محرزا الهدف الاول لأصحاب الارض (17).

واهدر عمرو السولية فرصة التعزيز عندما تلقى تمريرة من رامي ربيعه خلف الدفاع فانفرد وسدد بجوار القائم الايسر (38).

وانقذ الشناوي مرماه من هدف ثان لأصحاب الارض بعدما ابعد تسديدة البديل الجزائري رزق حمرون من على خط المرمى (55)، وحذا حذوه صبحي بإبعاد كرة أمام الجنوب إفريقي بيرسي تاو المنفرد (75).

واستغل الاهلي المساحات خلف دفاع فاركو ومرر التونسي علي معلول كرة الى الشحات فسددها واصطدمت بعبدالله بكرى وغيرت اتجاهها وسكنت شباك صبحي (87).

واقتنص مصر المقاصة تعادلا مثيرا من ضيفه الاسماعيلي بعدما حول تأخره بهدفين في الشوط الاولي الى تعادل 2-2 بملعب الكلية الحربية في القاهرة.

وتقدم الاسماعيلي عن طريق عبد الرحمن مجدي (14) واحمد مدبولي (36)، ورد المقاصة عبر محمود فهمي (46) والنيجيري رشيد احمد (55).

واهدر الاسماعيلي ركلتي جزاء، الاولى سددها عصام صبحي ضعيفة في يد الحارس محمد مجدي (62)، والثانية سددها عبد الرحمن مجدي في العارضة (89).

وواصل الاسماعيلي نتائجه السلبية بعدم تحقيق الفوز في 11 مباراة متتالية منذ بداية الموسم، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الاخير، مقابل 9 نقاط للمقاصة الذي صعد الى المركز الخامس عشر.

واستعاد البنك الأهلي نغمة الانتصارات الغائبة منذ 4 مباريات بفوز ثمين على مضيفه الجونة 2-1 بملعب خالد بشارة.

وتقدم الجونة عن طريق سيف العجوز (22)، ورد البنك الاهلي بهدفين لكريم السيد (26) والبديل كريم بامبو (72).

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 14 وتقدم الى المركز الثامن، فيما تراجع الجونة الى المركز العاشر بالرصيد ذاته.

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