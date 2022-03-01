هدف البلايلي في المغرب يظهر بمادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة

المصدر: البيان

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أكدت بعض التقارير الصحفية المغربية، أن هدف النجم الجزائري يوسف البلايلى في مرمى منتخب المغرب، جاء بامتحان الثانوية العامة للطلاب الجزائريين.

وقالت صحيفة "البطولة" المغربية أن هناك مدرسة للتعليم الثانوي بالجزائر استعانت بهدف البلايلى فى مرمى المغرب بالدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب التي استضافتها قطر قبل شهرين، كموضوع بامتحان مادة العلوم الفيزيائية.

وأضافت الصحيفة أن أحد المدرسين الذي يعمل بمدرسة "برومي علي تسالة الثانوية" التي تقع بمقاطعة سيدي بلعباس الجزائرية، قام بإدراج هدف البلايلي في امتحان دراسي لمادة الفيزياء، وكانت الأسئلة الخاصة بالهدف هي "احسب قيم السرعة اللحظية لمواضع تحرك الكرة في أربع أماكن"، والسؤال الثاني "كيف تتغير سرعة الكرة في مرحلة الصعود وفي مرحلة النزول؟ وما هي طبيعة الحركة في كل مرحلة؟

وجاء هدف البلايلي ليكون أحد أجمل أهداف البطولة، التي حقق لقبها محاربي الصحراء، وفسخ النجم الجزائري عقده بعد البطولة مع نادي قطر القطري ورحل إلى صفوف نادي ريست الفرنسي.

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