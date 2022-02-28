درجال: الإمارات داعم قوي لرفع الحظر عن ملاعب العراق

المصدر: دبي-علي شدهان

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اشاد عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، بمستوى العلاقات الرياضية بين العراق والإمارات، مشددا على أن الإمارات من بين اقوى الداعمين لرفع الحظر عن ملاعب كرة القدم العراقية، مشيراً إلى أنه على تواصل مع الأشقاء في اتحاد الإمارات لكرةالقدم، ورابطة دوري المحترفين الإماراتية.

توجيه الدعوات

وكشف درجال النقاب عن توجيه دعوات لرؤوساء الاتحادات، الدولي والآسيوي، والخليجية، وغرب آسيا، لحضور قمة العراق والإمارات 24 مارس في ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد في إياب مرحلة الحسم ما قبل الأخيرة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

تقنية "الفار"

ونوه درجال إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تعهد بتوفير تقنية "الفار" خلال قمة العراق والإمارات في تصفيات "مونديال" 2022.

بلا اشتراطات

ونفى عدنان درجال، وجود أي اشتراطات من قبل "الفيفا" لقراره باقامة قمة العراق والإمارات في بغداد 24 مارس، مشدداً على أن القرار جاء بعد قناعة "الفيفا" بمقدرة العراق على تنظيمِ المباراة بنجاح، وأن عودة المباريات الدولية الرسمية إلى العاصمة بغداد، هو استحقاقٌ طبيعي.

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