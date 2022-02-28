كارتيرون: طالبت مرتضى منصور بالرحيل عن الزمالك بشكل متحضر أملاً في عودة جديدة

المصدر: البيان

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اعترف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بالتسجيل الصوتي الذي نشره مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض عبر وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، والذي جاء فيه اتفاق كارتيرون مع أحد الأندية على الرحيل من الزمالك.

وقال مرتضى منصور خلال الفيديو الذي تم نشره عبر قناته الرسمية على موقع "اليوتيوب": "كارتيرون اعترف بصحة الرسالة الصوتية، وقال إنه لجأ لهذه المفاوضات خاصة أنه كان يشعر بالقلق بعد عودتي واتخاذ قرار برحيله".

وتابع مرتضى منصور، قائلاً: "كارتيرون قدم اعتذاره لجماهير الزمالك على نتائج الفترة الماضية وأكد أنه بالطبع لم يتعمد أن يحقق الفريق الأبيض هذه النتائج، كما اعترف أنه لم يتدخل أي شخص من مسؤولي النادي في خصوصية عمله كمدير فني للفريق الأول".

وشدد مرتضى منصور، قائلاً: "كارتيرون طلب فسخ التعاقد مع الزمالك بشكل متحضر، لأنه يحب النادي ومن الممكن عودته مرة أخرى لتدريبه مستقبلاً".

وأضاف: "كارتيرون اشتكى من عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم في عهد اللجان السابقة، وهو ما كان يدفعهم لرفض الجلوس مع مسؤولي النادي وقتها وعقد اجتماعات بسبب حصولهم على وعود في كل مرة دون تنفيذ على أرض الواقع".

وأردف: "أنهينا التعاقد بكل أدب واحترام ونفسخ العقد بشكل ودي، كارتيرون يحق له الحصول على راتب شهر، وسيحصل على شهر آخر من قيمة الشرط الجزائي، بدون اللجوء إلى الفيفا من أي من الطرفين".

ووجه مرتضى منصور حديثه إلى كارتيرون، قائلاً: "نحن نادي متحضر، نشكرك على الفترة الماضية ونتمنى لك التوفيق في خطوتك المقبلة".

وتابع مرتضى مازحاً: "إذا رأيتك في نادي التعاون مرة أخرى، لن أتركك".

وأكد مرتضى منصور أن نجليه أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادي الأبيض وأمير مرتضى المشرف على فريق الكرة الأول، سيبدأن في البحث عن مدير فني جديد يليق بحجم نادي الزمالك، لتولي المهمة خلفاً لكارتيرون، وقال مرتضى منصور: "كارتيرون حصلنا معه على البطولات، ونشكره على الفترة الماضية".

وتابع: "سنجلس مع اللاعبين لتصحيح الأوضاع، وكما قولت هناك مهلة لم تنتهي عقودهم وذلك حتى يوم الخميس، من يريد الاستمرار فأهلاً به ومن يريد الرحيل فليرحل".

فيما وجه كارتيرون شكره لمجلس إدارة النادي الأبيض برئاسة مرتضى منصور وأمير مرتضى وكذلك جماهير القلعة البيضاء، وذلك بعدما تم الإعلان عن رحيله بشكل رسمي، وقال المدرب الفرنسي خلال الفيديو الذي جمعه مع مرتضى منصور: "وجدت كل الدعم من كل المحيطين بي خلال فترة تواجدي مع الزمالك، وحزين لرحيلي وكنت أتمنى الاستمرار لحين تحقيق بطولة رابعة مع النادي الأبيض".

وتابع: "أنا هنا لكي أنهي الأمور مع مسؤولي الزمالك بشكل ودي، خاصة أنني لا أحب الدخول في صراعات ومن ثم لجوء كل طرف للفيفا، خاصة أنه من الممكن عودتي مرة ثالثة للزمالك مستقبلاً".

وفي إطار متصل كلف مرتضى منصور نجله أمير مرتضى بإنهاء الأمور القانونية الخاصة بتعاقد كارتيرون مع الزمالك، حيث طالبه بعقد جلسة رباعية تجمعه مع جمال عبدالحميد مجلس إدارة الزمالك، وأحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية بالنادي الأبيض، والمدرب الفرنسي.

وقال مرتضى منصور أن هذه الجلسة ستشهد على إنهاء كافة الأمور القانونية المتعلقة بتعاقد الزمالك مع كارتيرون، بعد أن تم الاتفاق مع المدرب الفرنسي على تقاضيه راتب شهر فبراير ونصف قيمة الشرط الجزائي المقدرة براتب شهرين.





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