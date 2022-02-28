كارتيرون يرحل عن تدريب الزمالك

المصدر: البيان

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كشف مصدر مقرب من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، عن اتفاق المدرب مع إدارة النادي الأبيض برئاسة مرتضى منصور، على الرحيل بالتراضي عن تدريب الزمالك خلال الجلسة التي جمعته بمسؤولي القلعة البيضاء اليوم الإثنين.



وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق بين كارتيرون ومسؤولي الزمالك على رحيله عن تدريب الفريق الأبيض بصورة ودية، بدون أي خلافات أو مشاكل مع النادي.



وفي نفس الشأن كتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد قليل ماذا تم في اجتماع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وكارتيرون بالصوت والصورة".



الجدير بالذكر أن مرتضى منصور أكد خلال تصريحات تليفزيونية بالأمس أن أسامة نبيه المدرب العام سيتولى تدريب الزمالك مؤقتاً، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.



ودخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات مع أكثر من مدرب خلال الآونة الأخيرة، يأتي أبرزهما التونسي معين الشعباني مدرب المصري البورسعيدي الحالي والترجي السابق، والأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية الحالي، ومنتخب مصر السابق.

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