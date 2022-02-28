في مثل هذا اليوم.. الجوهري يقود منتخب مصر لتحقيق أغلى البطولات القارية

المصدر: البيان

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تحل اليوم الإثنين 28 فبراير، الذكرى الرابعة والعشرين على تتويج منتخب مصر بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة في تاريخه.



ونجح منتخب الفراعنة عام 1998 في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة، تحت قيادة الجنرال محمود الجوهري، بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، خلال البطولة التي احتضنتها بوركينا فاسو.



وتعتبر هذه البطولة لها قيمة خاصة لدى المصريين، خاصة أنه لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع عبور المنتخب المصري لدور المجموعات، بل كانت تصريحات الراحل محمود الجوهري المدير الفني للمنتخب المصري وقتها، أن مصر ستكون بالمركز الأخير في المجموعة التي ضمت موزمبيق وزامبيا والمغرب.



ونجح أبناء مصر في الصعود إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية، كوصيف للمجموعة الرابعة بعد الفوز على موزمبيق 2/0، وعلى زامبيا 4/0، بينما خسروا من المغرب 1/0.



واصطدم منتخب مصر بمنتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم، وهو ما جعل الجميع ينتظر توديع الفراعنة لمنافسات البطولة، ولكن تمكن أبناء الجوهري من عبور هذه المرحلة بنجاح، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سلبياً قبل أن يتألق نادر السيد في ركلات الترجيح، ويحسم نتيجة المباراة لمصر.



وفي الدور التالي تمكن منتخب مصر من تحقيق فوز مريح على مستضيف البطولة بوركينا فاسو بنتيجة 2/0 وسط حضور 40 ألف متفرج لصاحب الأرض، ليصعد منتخب الفراعنة إلى المباراة النهائية التي تقابل فيها مع جنوب إفريقيا وفاز عليه بنتيجة 2/0 أحرزهما أحمد حسن وطارق مصطفى.



الجدير بالذكر أن منتخب مصر يعتبر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات تتويجه ببطولة كأس الأمم الإفريقية، برصيد 7 ألقاب يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

مسيرة الجوهري مع منتخب مصر

يعتبر الجوهري أحد أهم المدربين في تاريخ كرة القدم المصرية والعربية، حيث تولى تدريب المنتخب المصري شهر سبتمبر 1988 واستطاع الوصول بالفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 1990 لثاني مرة في تاريخه بعد المرة الأولى التي جاءت في عام 1934.



وفازت مصر تحت قيادة الجوهري بلقب بطولة الأمم الإفريقية عام 1998، ليصبح أول مدرب يفوز بالأميرة السمراء لاعباً ومدرباً، إذ توج بها لاعباً مع منتخب مصر عامي 1957 و1959 وكان هدافاً للبطولة، كما قاد الجوهري المنتخب المصري للفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية عام 1992 التي أقيمت في سوريا بعد تغلبه على المنتخب السعودي بنتيجة 3/2 في اللقاء النهائي.



وفي نفس الوقت يعتبر الجوهري هو أول مدرب مصري يتولى تدريب فريقي الأهلي والزمالك، كما كان أول مدرب يقود الأهلي للفوز ببطولة إفريقيا أبطال الدوري عام 1982 بعدما تغلب على فريق كوتوكو الغاني، كما نجح مع الزمالك المصري في الفوز بنفس البطولة عام 1993، والفوز بكأس السوبر الإفريقي أيضاً بعد التغلب على الأهلي الغريم التقليدي في اللقاء الذي استضافته مدينة جوهانسبرغ عام 1994.

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