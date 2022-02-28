الزمالك المصري يعين أسامة نبيه مدرباً عاماً للفريق الأول

المصدر: د ب ا

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أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، تعيين أسامة نبيه مدربا عاما للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلفاً لمدحت عبد الهادي الذي تم استبعاده بسبب أزمة حامل الكرات التي جرت خلال مباراة الزمالك والوداد البيضاوي المغربي بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضي منصور في تصريحات للموقع الرسمي لناديه مساء الأحد إنه تقرر أيضاً تعيين أحمد عبد المقصود مدرباً مساعداً للفريق خلفاً لأمير عزمي مجاهد، بينما تم إسناد مهمة مدرب حراس المرمى لأيمن طاهر.

وأضاف أن أسامة نبيه كان له الدور الأكبر في نتائج الزمالك في الفترة الأخيرة عندما كان يعمل مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأوضح مرتضى منصور أنه سوف يتقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ضد كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب دخوله في مفاوضات مع أحد الأندية بالاتفاق مع وكيل أعماله رغم ارتباطه بعقد ممتد مع القلعة البيضاء.

وشدد رئيس الزمالك على أنه سيتم إرسال شكوى النادي إلى الفيفا للتحقيق ومعرفة ما قام به المدرب الفرنسي من مفاوضات للرحيل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقد مع الفريق الأبيض.

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