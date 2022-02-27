13 محترفاً مع العراق لقمة «الأبيض» الإماراتي

المصدر: دبي - علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتوقع أن تضم قائمة منتخب العراق الأول لكرة القدم، 13 محترفاً في مختلف الدوريات العربية والأوروبية، وذلك لخوض قمة أسود الرافدين أمام «الأبيض» الإماراتي 24 مارس في إياب جولة الحسم ما قبل الأخيرة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وتضم قائمة الـ 13 محترفاً، مهند جعاز وأمير العماري وأحمد ياسين وسومر ماجد، من الدوري السويدي الممتاز، وعلي الحمادي، مهاجم ويكمب واندرز، الناشط في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، وزيدان إقبال، لاعب مانشستر يونايتد تحت 21 عاماً، وأمجد عطوان وبشار رسن وأيمن حسين، من الدوري القطري، وعلي فايز، المحترف مع القادسية الكويتي، وجستن ميرام، المحترف مع ريال سولت ليك، أحد فرق الدوري الأمريكي للمحترفين، وحسين علي، المحترف مع الصفاقسي التونسي، وفرانس بطرس، المحترف مع فرايبورغ الدنماركي.

وبعد توجيه الدعوة الرسمية، ينضم الـ 13 محترفاً، إلى قائمة اللاعبين المدعوين من الدوري العراقي الممتاز، للانخراط في المعسكر التدريبي لمنتخب العراق في العاصمة بغداد اعتباراً من 10 مارس، وخوض مباراة ودية، من المؤمل أن تكون أمام المنتخب الموريتاني 17 من ذات الشهر، قبل خوض القمة المرتقبة مع الأبيض الإماراتي 24 مارس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز