درجال: «الفيفا» وافق على إقامة قمة العراق والإمارات في بغداد

المصدر: دبي - علي شدهان

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كشف عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم العراقي، النقاب عن أن الاتحاد الدولي «الفيفا»، وافق على إقامة القمة المرتقبة بين منتخب العراق الأول وشقيقه الإماراتي في العاصمة بغداد 24 مارس في إياب مرحلة الحسم قبل الأخيرة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وأكد درجال على أن «الفيفا» أعلن موافقته الرسمية على إقامة القمة المرتقبة في ملعب المدينة الدولي في بغداد، في إشارة صريحة إلى عودة المباريات الدولية الرسمية إلى الملاعب العراقية، مشيراً إلى أنه أبلغ مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، بقرار «الفيفا»، مهنئاً العراقيين بعودة المباريات الرسمية إلى ملاعب كرة القدم العراقية بفضل جهود متواصلة بذلت منذ سنوات طويلة.

وشدد درجال على أن بغداد، وجميع المدن العراقية، مستعدة لاستقبال الأشقاء والأصدقاء من كل العالم بترحاب كبير، منوهاً إلى أن موافقة «الفيفا» جاءت بعد الجهود التي بذلت من قبل الاتحاد، ووزارة الشباب والرياضة، والتحركات الإيجابية، والنجاح الباهر في تنظيم المباريات الدولية التي أقيمت في بغداد مؤخراً.

وأشار درجال إلى أن العراق بأتم الجاهزية لاحتضان الأشقاء الإماراتيين في بغداد، متمنياً أن تكون القمة المرتقبة بادرة خير للكرة العراقية، وأن تظهر المباراة بأبهى صورة، فنياً وجماهيرياً وتنظيمياً. كما لفت عدنان درجال إلى أن التواصل مع الاتحادين الدولي والآسيوي، أتى بثماره، وتكللت المساعي بعودة المباريات الدولية إلى ملاعب العراق، لا سيما العاصمة بغداد.

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