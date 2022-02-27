الأهلي والزمالك.. الفرص لا تزال قائمة في دوري الأبطال

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

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تلقى قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، الخسارة في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث خسر الأهلي بهدف نظيف على ملعبه أمام صن داونز الجنوب أفريقي، فيما خسر الزمالك خارج الديار بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الوداد المغربي، لكن لا يزال كل منهما يمتلك فرصاً عدة من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي، وإن كان الزمالك أدخل نفسه في حسبة معقدة.

وخسر الأهلي 5 نقاط كاملة بعد أن خاض مباراتين اثنتين في دور المجموعات، ويتبقى أمامه ثلاثة سيناريوهات لضمان صعوده للدور التالي من البطولة التي يحمل لقبها موسمين على التوالي، ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، خلف صن داونز المتصدر بسبع نقاط والمريخ السوداني صاحب المركز الثاني بأربع نقاط.

ويبقى السيناريو الأول هو فوز الفريق الأحمر في مبارياته الأربع المتبقية من أجل حصد 12 نقطة، لضمان التأهل دون النظر إلى نتائج المنافسين، فيما سيكون السيناريو الثاني هو الفوز في ثلاث مباريات، على المريخ في المباراتين وعلى الهلال بالقاهرة، ليرفع الأهلي وقتها رصيده إلى النقطة العاشرة ويتأهل أيضاً إلى ربع النهائي، بينما يكون السيناريو الثالث عن طريق الفوز في مباراتي المريخ والتعادل أمام الهلال والخسارة أمام صن داونز على ملعبه، وقتها سيجمع الأهلي 8 نقاط ويتأهل بشرط خسارة الهلال أمام المريخ وخسارة المريخ أمام صن داونز.

صراع



أما الزمالك فقد أدخل نفسه في حسبة معقدة، بعدما توقف رصيده عند نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، خلف بيترو أتليتكو الأنغولي المتصدر بسبع نقاط، والوداد المغربي صاحب المركز الثاني بست نقاط، وعلى الرغم من ذلك لا يزال الفريق يمتلك فرص التأهل إلى الدور التالي، أولهما الفوز بالثلاث مباريات المتبقية ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة، وسيتأهل الفريق الأبيض مباشرة إلى ربع النهائي، حيث سينحصر الصراع بين الوداد المغربي وبترو أتلتيكو على بطاقة التأهل الثانية.

أما في حال فوز الزمالك بمباراتي الوداد وساغرادا على أرضه وتعادله في المباراة الثالثة خارج الديار مع بترو أتلتيكو، سيحصد الفريق الأبيض تسع نقاط من إجمالي مبارياته، ولكن سيحتاج وقتها إلى تعادل الوداد في مباراتين ليتوقف عند النقطة 8، ويصعد وقتها الزمالك بصحبة بترو أتلتيكو حال فوزه على ساغرادا وتعادله مع الوداد أو الفوز عليه، بينما في حال تعثر الزمالك بالتعادل مع الوداد في الجولة المقبلة، قد يتأهل الأبيض إلى ربع النهائي برصيد 9 نقاط بصحبة الفريق المغربي، بشرط أن يخسر بترو أتلتيكو مباراتين ويتعادل في واحدة ليتوقف رصيده عند النقطة الثامنة.



احتمال



وهناك احتمال آخر لصعود الفريق الأبيض لكنه أكثر صعوبة، وهو فوز الزمالك في مباراة والتعادل في مباراتين من الثلاث مباريات المتبقية، وقتها سيتوقف رصيد الفريق الأبيض عند النقطة السابعة، ليحتاج إلى خسارة بترو أتلتيكو كل مبارياته ليتأهل الأبيض بأفضلية المواجهات المباشرة بعد التساوي في النقاط مع الفريق الأنغولي، أو بشرط هزيمة الوداد في باقي المباريات ليتوقف رصيده عند النقطة السادسة ووقتها يتأهل الزمالك ثانياً مع بترو أتلتيكو.

في سياق آخر، قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك استبعاد كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بسبب سوء السلوك من الثنائي، حسب وصف رئيس النادي، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

كما قرر منصور إحالة المدير الفني باتريس كارتيرون للتحقيق فور عودته إلى القاهرة، وإيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي بعد الخسارة من الوداد المغربي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.

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