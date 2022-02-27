الأهلي يسقط أمام صن داونز بهدف في أبطال أفريقيا

المصدر: البيان

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سقط الأهلي المصري على ملعبه أمام صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما، "السبت"، على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بدأ الفريق الجنوب إفريقي ضاغطاً، وشن أول هجماته على الفريق الأحمر في الدقيقة الثالثة، بعدما مرر موكوينا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكنها كانت بعيدة عن مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي، وفي الدقيقة 18 أرسل علي معلول كرة عرضية متقنة من الناحية اليسرى ارتقى لها حمدي فتحي برأسه لكن دفاع صن داونز تدخل في الوقت المناسب.

وانطلق شالويلي في الدقيقة 27 من الناحية اليسرى لفريق صن داونز ليدخل بالكرة إلى منطقة الجزاء ويرسلها أرضية لكن أنقذهت عمرو السولية، وعاد أليو ديانج وسدد كرة قوية في الدقيقة 35 لتمر بسنتيمترات قليلة بجوار القائم الأيسر لكيندي مويني حارس مرمى صن داونز، ومرت الدقائق من عمر هذا الشوط دون تغيير في النتيجة لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع انطلاق الشوط الثاني قرر موسيماني إجراء أول تغييراته بالدفع ببيرسي تاو العائد من الإصابة، بدلًا من طاهر محمد طاهر في محاولة لتنشيط الناحية الهجومية للفريق الأحمر، وفي الدقيقة 52 حرم القائم فريق صن داونز من إحراز الهدف الأول بعدما تصدى لتصويبة قوية من لاكاي في أخطر محاولة للضيوف في هذا اللقاء.

ودفع موسيماني بمحمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 64 بدلًا من محمد شريف أملاً في تنشيط الشق الهجومي للفريق الأحمر مع تبقي 26 دقيقة على نهاية المباراة، وسدد تشالوليلي الكرة من على حدود منطقة جزاء الأهلي أبعدها دفاع الأهلي قبل أن تشكل أي خطورة على مرمى حارس مرماه محمد الشناوي، وأشرك بعدها موسيماني حسين الشحات بدلاً من أحمد عبد القادر.

وفي الدقيقة 86 سجل البديل مورينا هدف صن داونز، بعد كرة بينية صوبها مباشرة في المرمى لتخدع محمد الشناوي حارس الأهلي، وبعد الهدف دفع موسيماني بحسام حسن بدلاً من ديانج، وأتيحت للأهلي فرصة إدراك هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع ولكنها لم تعرف طريق الشباك، لينتهي اللقاء بفوز صن داونز على الأهلي بهدف دون رد.

وبهذه النتيجة يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط في حين يأتي المريخ السوداني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم الأهلي برصيد نقطة بفارق الأهداف عن الهلال السوداني صاحب المركز الرابع.

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