الوداد يقلب الطاولة على الزمالك ويفوز بثلاثية في أبطال أفريقيا

المصدر: البيان

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فاز الوداد المغربي على ضيفه الزمالك المصري بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد خلال المباراة التي جمعتهما "السبت" في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم،

وبدأ الزمالك المباراة بشكل جيد، ونجح أحمد سيد "زيزو" في تسجيل هدف التقدم للأبيض من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة، ونشط الفريق المغربي بعد الهدف في محاولة للتعديل.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء ليوسف إبراهيم "أوباما" في الدقيقة العاشرة بسبب لمسه للكرة بيده على حدود منطقة الجزاء، وتراجع لاعبو الفريق الابيض للدفاع مع اللجوء للهجمات المرتدة، مما أعطى الوداد فرصة لشن هجمات مكثفة على مرمى الزمالك.

وقام حكم اللقاء بإشهار البطاقة الصفراء الثانية للزمالك، وكانت هذه المرة للتونسي حمزة المثلوثي في الدقيقة 24 بسبب الخشونة، وتمكن زهير المترجي من تسجيل هدف التعادل للفريق المغربي في الدقيقة 27 مستغلا خطأ المثلوثي في التغطية الدفاعية

وتألق محمد أبوجبل حارس الزمالك في الدقيقة 36 وتصدى لفرصة محققة من مبينزا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن ينجح أمين فرحان في تسجيل الهدف الثاني للوداد في الدقيقة 37 مستغلاً خطأ أبوجبل ليلعب الكرة خلفية مزوجة في المرمى، وانتهى بعدها الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

ومع بداية الشوط الثاني واصل الوداد محاولاته الهجومية للتعزيز، بينما حاول الزمالك تعديل النتيجة، وفي الدقيقة 62 دفع الجهاز الفني للزمالك بالمغربي محمد أوناجم وعمر السعيد بدلاً من محمود عبدالرازق "شيكابالا" والتونسي سيف الدين الجزيري، وبعدها تم الدفع بحازم إمام بدلاً من المثلوثي.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثالثة في اللقاء لصالح زيزو في الدقيقة 80، قبل أن يمنح الحكم بطاقة صفراء لكلاً من أيمن حسوني وحازم إمام بسبب مشادة حدثت بينهما، ويشهر البطاقة الحمراء لمدحت عبدالهادي المدرب العام للزمالك، بسبب اعتدائه على حامل الكرات.

وقتل الوداد المباراة بتسجيل الهدف الثالث عن طريق يحيى جبران في الدقيقة 88، وفشل الزمالك في التقليص لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة توقف رصيد الزمالك عند نقطتين يحتل بهما المركز الثالث في المجموعة الرابعة، في حين ارتفع رصيد الوداد إلى 6 نقاط يحتل بهم المركز الثاني، خلف بترو أتليتكو الأنجولي صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط.

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