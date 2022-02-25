نيو كاسل يدخل سباق التعاقد مع نجم الأهلي المصري

المصدر: البيان

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دخل نادي نيوكاسل الإنجليزي في سباق التعاقد مع نجم وسط النادي الأهلي المصري والمنتخب المالي آليو ديانج، مع كل من غالطة سراي التركي وأياكس الهولندي، كما أكدت تقارير صحافية أن أرسنال الإنجليزي يراقب اللاعب عن كثب تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وتلقى اللاعب عرضًا من نادي نيوكاسل الإنجليزي، قبل انطلاق الموسم الحالي، من أجل التعاقد مع اللاعب بعدما نال إشادة الجميع ومتابعة المسؤولين عن التعاقدات في النادي الإنجليزي لمشاركة النجم المالي في مونديال الأندية الأخير، كما يكثف أكثر من ناد خليجي مفاوضاته مع وكيل اللاعب للفوز بالصفقة خاصة بعدما خطف الأنظار وبات أحد اللاعبين المميزين، وفقا للمصري اليوم.

ووفقا للمقربين من اللاعب فإن النجم المالي أبلغ الأهلي برحيله نهاية الموسم الحالي لرغبته في خوض تجربة احتراف جديدة في أوروبا.

ويدخل الأهلي مواجهة قوية أمام صن داونز الجنوب أفريقي في التاسعة مساء السبت على ملعب استاد القاهرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

لقاء الفريقين تكرر على مدار الثلاث نسخ الماضية، فصن داونز أقصى الأهلي من ربع نهائي نسخة 2019 خلال مباراة الخماسية الشهيرة، ثم تفوق الأحمر وأقصى بطل جنوب أفريقيا من ربع نهائي نسختي 2020 و2021.

ويبحث الأهلي عن الانتصار الأول بدور المجموعات بعدما سقط في فخ التعادل في أولى مبارياته أمام الهلال، وتأجلت مباراته أمام المريخ بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، وسيطمح حامل اللقب للخروج بنقاط المباراة كاملة، للاقتراب من التأهل للدور المقبل في حملته للحفاظ على لقبه.

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