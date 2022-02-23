نجم الأهلي المصري يدخل اهتمامات أرسنال الإنجليزي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت تقارير صحافية مصرية أن المالي أليو ديانج نجم خط وسط النادي الأهلي ومنتخب مالي دخل اهتمامات نادي أرسنال الإنجليزي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة وذلك بعد متابعة النجم المتألق في كأس العالم للأندية التي احتضنتها أبوظبي مؤخراً، وحصل الأهلي على المركز الثالث للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه بعد اكتساح الهلال السعودي برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، قد كشف مؤخراً عن سؤال أرسين فينجر مدرب أرسنال التاريخي عن أليو ديانج.

وقال بيتسو موسيماني في تصريحات لـ On the whistle podcast: "آرسين فينجر سألني عن أليو ديانج وقال لي إنه لاعب جيد، إنه لاعب يتواجد في الأهلي وفاز بعديد البطولات. لديه خبرة كبيرة ويمكنه أن يلعب في كل مراكز الوسط".

وأضاف "يجب أن يفتح أحد الناس عينيه ليرى اللاعبين المتواجدين في إفريقيا. لديه كل المقومات للعب في الدوري الإنجليزي، لا أقول إنه يمكنه اللعب الآن في مانشستر يونايتد أو ليفربول أو تشيلسي ولكنه يمكنه اللعب في فرق أخرى يمكنك أن ترى ناكامبا من زيمبابوي يلعب في أستون فيلا، وبارتي في أرسنال، نديدي وميندي في ليستر سيتي".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز