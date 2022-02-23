اكتمال عقد الجهاز الفني لمنتخب العراق

المصدر: دبي - علي شدهان

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اكتمل عقد الجهاز الفني لمنتخب العراق الأول لكرة القدم، بتسمية الوطني سردار محمد، مدرباً للياقة البدنية لأسود الرافدين، قبل القمة المرتقبة مع الأبيض الإماراتي 24 مارس المقبل في إياب جولة التصفيات الحاسمة ما قبل الأخيرة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وجاء قرار الاتحاد العراقي بتسمية سردار محمد مدرباً للياقة البدنية لأسود الرافدين، لخبرته الواسعة في مجال العمل مع مختلف المنتخبات الوطنية، وأشهر الأندية العراقية منذ أكثر من 3 عقود من الزمن، إضافة إلى تمتعه بتجربة احترافية مميزة في الإمارات، تمثلت بعمله مدرباً للياقة البدنية مع فرق عجمان واتحاد كلباء ورأس الخيمة لمواسم عدة.

وسبق للاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة النجم الشهير عدنان درجال، تسمية الوطني عبد الغني شهد مدرباً لأسود الرافدين، يساعده حيدر نجم ورزاق فرحان، وأحمد جاسم مدرباً لحراس المرمى، والمدرب المساعد الهولندي ادريناس بوركيز.

ويبدأ منتخب العراق الأول لكرة القدم، في العاشر من مارس المقبل في العاصمة بغداد، مرحلة استعداداته لقمته المرتقبة أمام الأبيض الإماراتي، على أن يخوض مباراة ودية من المؤمل أن تكون أمام نظيره الموريتاني في بغداد.

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