تصريح عفوي يكشف المدرب الجديد المحتمل للزمالك

المصدر: البيان

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بات الجميع على علم بأن أيام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أصبحت معدودة وذلك بسبب النتائج المتراجعة التي يقدمها الفريق الأبيض تحت قيادته، بخلاف التصريحات المثيرة للجدل لمرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء التي هاجم خلالها كارتيرون وأكد صراحة أن نتيجة مباراة الوداد المقبلة ستحسم مستقبل المدرب الفرنسي مع الزمالك.



وخرج عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، حسن عمار ليؤكد أن عدد من الأندية الخارجية والداخلية تفاوض التونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق البورسعيدي، على رأسها أحد أندية القمة في مصر.



وقال حسن عمار خلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة أون سبورت المصرية: "الشعباني تلقى عروضاُ كثيرة خلال الفترة الأخيرة، بينها عرضاً من أحد أندية القمة في مصر".



وتابع: "الشعباني قام بتجديد تعاقده مع المصري لمدة موسم جديد، ونتمسك باستمراره مع النادي وهو كذلك".



وأكمل: "الجميع يريد التعاقد مع الشعباني، سواء من خارج أو داخل مصر".



ورد شوبير، على حسن عمار قائلاً: "الأهلي مستقر مع موسيماني، وبيراميدز مستقر مع إيهاب جلال"، ليرد عضو مجلس إدارة المصري ضاحكاً: "لا نريد ذكر اسم النادي بعينه".



وفتحت تصريحات عمار باب التساؤلات بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن تصريحاته تشير إلى أن نادي الزمالك هو المقصود في ظل اقتراب رحيل مدربه كارتيرون.



الجدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع الوداد المغربي يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي ستقام على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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