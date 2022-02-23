منتخب السعودية للسيدات يستعد لثاني مبارياته أمام المالديف

المصدر: البيان

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يؤدي منتخب السعودية للسيدات تدريباته اليومية على ملعب هانفيرو بمدينة ماليه، استعدادا لمقابلة منتخب المالديف غداً الخميس، في ثاني مبارياته الرسمية.



وحقق منتخب السيدات السعودي بداية تاريخية عندما تغلب على نظيره سيشيل بهدفين دون رد في اللقاء الأول بتاريخ المنتخب النسائي، وذلك تمهيداً لدخوله بشكل رسمي تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وتستضيف المالديف بطولة ودية دولية للمنتخبات النسائية، تضم منتخب السعودية وسيشيل بالإضافة إلى منتخب المالديف.



وتمكنت اللاعبة السعودية البندري مبارك من تحقيق إنجاز تاريخي وذلك بعد أن أحرزت أول هدف دولي في تاريخ كرة القدم السعودية النسائية، أمام سيشيل.



واحتفى الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفأ" بأول مباراة دولية لمنتخب السيدات السعودي، حيث غرد الحساب بصورة للاعبات، وكتب عليها: "صورة للتاريخ.. المنتخب السعودي لعب اليوم أول مباراة في تاريخ الكرة النسائية".



وتتولي المسؤولية الفنية لمنتخب السيدات السعودي، الألمانية مونيكا ستاب، ويضم الجهاز المعاون لها كلاً من السعودية دنى رجب، والسويسرية ساندرا كالين، والسلوفاكية مارتن باتشوليك مساعدات، والألمانية كاثرين لاينجيرت مدربة حراس مرمى، والأسترالية دنا نيوبيري محللة أداء.



وكان المنتخب السعودي للسيدات أجرى تجارب لعدد كبير من الفتيات في عدة مناطق منذ شهر أكتوبر الماضي، وذلك لتكوين قوام الفريق، حيث أقيم دوري مناطق في مدن الرياض وجدة والدمام خلال الشهريين الماضين، شهد مشاركة 16 فريقاً وضم أكثر من 400 لاعبة، ولعُبت خلاله 72 مباراة، ولم تتوقف التجارب عند دوري المناطق، بل أقيمت في شهر يناير الماضي، بطولة المملكة بمشاركة أفضل 8 فرق نسائية لاختيار أفضل العناصر لتمثيل منتخب السعودية للسيدات.

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