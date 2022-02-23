إيقاف لاعب التعاون السعودي بسبب سلوك مشين .. (فيديو)

المصدر: البيان

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قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة لاعب التعاون حسن العمري، بالإيقاف مباراتين بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الاتحاد بالدوري، وكذلك تغريمه مبلغ 20 ألف ريال.



وتعرض حسن العمري للطرد المباشر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع للمباراة، بسبب سلوكه المشين تجاه لاعب الفريق الخصم.



واستعان محمد الهويش حكم المباراة بتقنية الفيديو، بعدما طلب منه طاقم حكام "الفار" مشاهدة لقطة احتكاك العمري بلاعب الاتحاد، ليقرر على أثرها طرد العمري ومنحه بطاقة حمراء مباشرة.



الجدير بالذكر أن هذه المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين، حيث تقدم الاتحاد عن طريقه نجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله قبل أن يتعادل مصطفى فتحي للتعاون مستغلاً خطأ فادح لحارس الاتحاد مارسيلو جروهى.



وكان الفريقين التقيا مرة أخرى أول أمس الإثنين في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك، وانتهت المباراة لصالح الاتحاد بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم للتعاون سميحان النابت، قبل أن يتعادل للاتحاد عبد العزيز البيشي، ثم أحرز حمدالله هدف الفوز للاتحاد في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

📹| فيديو:



لجنة الانضباط بـ #الاتحاد_السعودي تقرر إيقاف لاعب #التعاون #حسن_العمري مباراتين، وتغريمه 20 ألف ريال سعودي، وذلك لقيامه بسلوك مشين تجاه لاعب الخصم، خلال مواجهة الاتحاد بالدوري ❌#البيان_الرياضي pic.twitter.com/pwGIP3nT7D — البيان الرياضي (@AlBayanSports) February 23, 2022

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