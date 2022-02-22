دويدار يرد على تصريحات مؤمن سليمان برسالة نارية

ت + ت - الحجم الطبيعي

رد أحمد دويدار مدافع الزمالك السابق، على تصريحات مؤمن سليمان المدير الفني السابق للفريق الأبيض والحالي للشرطة العراقي، بعد التصريحات التي أدلى بها الأخير خلال الساعات الماضية، حول سبب خسارته لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2016 عندما كان يتولى القيادة الفنية للزمالك.

وقال مؤمن سليمان خلال ظهوره، في مكالمة فيديو عبر برنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة، عبر قناة "الحياة" الفضائية: "بدلاً من أن ينصفني الجمهور ويشكرني على وصولي إلى نهائي دوري الأبطال 2016 مع الزمالك بـ 14 لاعباً فقط، منهم مايوكا الذي كاد يعتزل كرة القدم ودويدار ورمزي خالد مع احترامي لهم، أتعرض للهجوم".

وتابع: "الجمهور يدخل على صفحة نادي الشرطة، يرد على التعليقات التي تشيد بي ويقول إنني سبب خسارة الزمالك البطولة، هذا عيب وظلم واضح وإجحاف غير طبيعي، بداخلي كبت كبير بسبب هذا الأمر".

وكتب دويدار عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رداً على تصريحات مؤمن سليمان: "لقيت فيديو مؤمن سليمان بيقول هكسب دوري أبطال إفريقيا إزاي ومعايا مايوكا ورمزي خالد ودويدار ومصطفى فتحي ده تقليل مننا من مدرب معندوش خبرة وفاكر نفسه عبقري زمانه".

وتابع: "على فكرة ماتش العودة صن دوانز أنا لعبت أفضل الماتشات في حياتي وكان نفسي ناخد البطولة بس للأسف طريقتك الهجومية في ماتش الذهاب في صن داونز هي سبب خسارة البطولة وقولت في المحاضرة هنجيب هدفين في أول ربع ساعة حصل العكس دخل فينا ٣، يا مؤمن أنت عدو نفسك فشلت في سموحة وبعد كدة في المقاصة أنت مش مدير فني، أنت مدرب عام كتير عليك كمان، وشخصيتك ضعيفة مع اللاعبين ومبتعرفش تسيطر على أوضة اللبس وبلاش أقول أنت أتشتمت من مين وأنا اللي خليته يبوس فوق دماغك، ويعتذرلك قدام الناس".

وأكمل: "مفيش فريق دربته غير لما لاعب يتخانق معاك أنت هتشوف نفسك علشان الأول في الدوري العراقي، هو أنا اللي كنت بقول للاعبين أنا أحسن من كوبر وحسام حسن وميدو وعبقري زماني يا راجل أنت بتلف على كل لاعب تاخد رايه في التدريب وتشكيل الماتش أنت مهزوز جداً أنت كل متطلع تقول ١٤ لاعب، إيه علاقة ده بطريقة اللعب والفتي ليه العند وتبرير الفشل متقول إنك غلطت وخلاص".

وأتم دويدار رسالته، قائلاً: "هفضل أقول أنت سبب رئيسي في خسارة دوري أبطال إفريقيا ماتش صن داونز، كانت بطولة سهلة وربنا يهديك على نفسك يا روتيشن مكنتش حابب أتكلم عنك بس لازم أرد عليك هتجيب سيرتي تاني اللي جاي هيزعلك".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز