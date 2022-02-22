الهلال السعودي ينتفض ويهزم النصر في الكأس

المصدر: (الرياض - رويترز)

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حول الهلال السعودي تأخره بهدف إلى فوز 2 - 1 على غريمه النصر بعد انتفاضة في الشوط الثاني ليتأهل للدور قبل النهائي لكأس ملك السعودية لكرة القدم أمس، وأنهى النصر الشوط الأول متقدماً بهدف البرازيلي أندرسون تاليسكا من ضربة رأس بعد تمريرة الكاميروني فينسن أبو بكر العرضية في الدقيقة 17، وتعادل النيجيري أوديون إيجالي بضربة رأس بعد مرور ساعة، وحسم سالم الدوسري الفوز من ركلة جزاء حصل عليها بعد عرقلة عبد الإله العمري ونفذها بنجاح في الدقيقة 80، وخفف الانتصار من الضغوط على بطل آسيا الذي أقال مدربه ليوناردو جارديم لتراجع النتائج وأعاد تعيين رامون دياز الأسبوع الماضي، وينتظر الهلال مواجهة الشباب أو الأهلي من أجل مقعد بالنهائي.

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