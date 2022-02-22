السد يحسم لقب الدوري القطري بفوز استعراضي على الأهلي

المصدر: أ ف ب

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حسم السد لقب الدوري القطري لكرة القدم بعد فوزه الاستعراضي على الأهلي 8-2 أمس الاثنين في المرحلة التاسعة عشرة، ليرفع الدرع للمرة الثانية توالياً والسادسة عشرة في تاريخه، فيما لم يشفع للدحيل فوزه الكبير على قطر 5-صفر.

ورفع السد رصيده الى 52 نقطة في الصدارة بفارق 10 نقاط عن ملاحقه الدحيل قبل ثلاث مراحل على ختام الموسم، وحتى إن له مباراة مؤجلة أمام الريان.

واندفع السد نحو الهجوم مبكراً ليسجل هدف السبق عبر العائد بعد الايقاف أكرم عفيف الذي استغل عرضية علي أسد (10).

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدافع الأهلي الايراني حسين كنعاني الذي أبعد تسديدة عبد الكريم حسن المتجهة الى المرمى بيده، ليكسب السد ركلة جزاء نفذها القائد حسن الهيدوس بنجاح (29).

وانهار الأهلي عقب التأخر والطرد ليتلقى الهدف الثالث عبر المدافع خوخي بوعلام الذي استقبل عرضية اكرم عفيف (33).

وضاعف الإسباني سانتي كاسورلا أوجاع الأهلي بالهدف الرابع بعدما خطف الكرة من علي قادري وواجه الحارس (36)، ثم أضاف الجزائري بغداد بونجاح الهدف الخامس مستثمرا تمريرة بيدرو ميغيل (43) .

وأراد الأهلي الظهور بشكل مغاير في الشوط الثاني فلقص الفارق مرتين، أولاً عبر عبد الرشيد إبراهيم الذي انفرد بالحارس سعد الشيب (51)، ثم عبر الدوكالي الصيد من تسديدة بعيدة (59).

لكن البديل الغاني أندريه ايو أحبط عزيمة الأهلي عندما سجل الهدف السادس مستغلاً تمريرة أكرم عفيف (62)، قبل أن يضيف البديل الآخر يوسف عبد الرزاق الهدف السابع (77).

وفي الوقت بدل الضائع، اختتم اندريه أيو مهرجان الأهداف بالثامن بتسديدة بعيدة متقنة (90+3).

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