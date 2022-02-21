اللجنة الأولمبية المصرية تعتمد نتيجة انتخابات نادي الزمالك

المصدر: البيان

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اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية نتيجة انتخابات نادي الزمالك التي أقيمت خلال شهر فبراير الجاري، وأسفرت عن فوز مرتضى منصور وقائمته بالكامل.

وأرسلت الأولمبية المصرية خطابا إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، يفيد باعتماد نتيجة الانتخابات التي جرت خلال الأيام الماضية.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة كالتالي:

السيد / مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس الإدارة 21109صوت

السيد/ مصطفى كامل عبد الباسط مصطفى هدهود نائب الرئيس 18824 صوت

السيد / خالد إبراهيم محمد لطيف أمين الصندوق 20852صوت

السيد / جمال محمد عبد الحميد مصطفى عضو مجلس إدارة 19775 صوت

السيد / أحمد مرتضى أحمد محمد منصور عضو مجلس إدارة 18512صوت

السيد / علاء الدين مختار محمد مقلد عضو مجلس إدارة 17990 صوت

السيدة / مريم رزق نصحي عضو مجلس إدارة 16750 صوت

السيد / سليمان حميد وهدان عمارة عضو مجلس إدارة 15546صوت

السيد / علاء الدين ناجي أحمد أبو العلا عضو مجلس إدارة 14813

السيدة/ بسنت سيد مصطفى جوهر عضو مجلس إدارة (شباب) 23146 صوت

السيد / أحمد محمد عمر دعبس عضو مجلس إدارة (شباب) 17320صوت

السيد/ محمود محمد محمود محمد طه عضو مجلس إدارة (شباب)16813

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