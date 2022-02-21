البدري ومنذر الكبير مرشحان لخلافة فيلموتس في الرجاء المغربي

المصدر: البيان

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أكدت بعض التقارير الصحفية في المغرب أن حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي، تم وضعه ضمن قائمة اهتمامات نادي الرجاء المغربي للتعاقد معه بدلاً من البلجيكي مارك فيلموتس المدير الفني السابق، الذي تمت إقالته من منصبه مؤخراً.

وكانت إدارة الرجاء أقيلت فيلموتس خلال الساعات الماضية، بالرغم من فوز النادي المغربي على نظيره وفاق سطيف الجزائري بالجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، إلا أن النتائج المتواضعة التي قدمها الفريق تحت قيادة المدرب خلال الفترة الماضية عجلت برحيله.

وقالت شبكة "شوف" المغربية أن حسام البدري أصبح على أعتاب خلافة فيلموتس في الرجاء، ولم تذكر أي تفاصيل أخرى.

وأشارت الشبكة نفسها في تقرير آخر إلى أن هناك مفاوضات بين نادي الرجاء والتونسي منذر الكبير المدير الفني السابق لمنتخب نسور قرطاج، مشيرة إلى أنه حتى هذه اللحظات لم يتم التوصل لاتفاق مالي.

وفي نفس الشأن أكدت صحيفة "البطولة" المغربية أن هناك مدربين أحدهما جزائري والآخر تونسي يُعدان من أبرز المرشحين لخلافة فيلموتس في تدريب الرجاء المغربي.

الجدير بالذكر أن حسام البدري كان رحل عن تدريب منتخب مصر خلال الأشهر الماضية، وتم التعاقد بعدها مع البرتغالي كارلوس كيروش الذي يقود الفراعنة خلال الوقت الراهن.

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