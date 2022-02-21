مدرب الأهلي السابق: البطولات تؤكد نجاح موسيماني

المصدر: البيان

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كشف مدرب الأهلي المصري السابق ديفيد سيزا، عن موقفه في حال أتيحت الفرصة أمامه لتدريب نادي الزمالك، الغريم التقليدي لناديه السابق الأهلي.

وتولى سيزا منصب المدرب العام بالجهاز الفني للأهلي، الذي كان يقوده السويسري رينيه فايلر.

وقال سيزا خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الأهلي فريق كبير وشرف لي العمل فيه بالمستقبل، ولكن ليس لدي مشكلة في العمل بنادي الزمالك".

وتابع: "بيراميدز أيضاً نادي كبير، وهناك فريق مصري تحدث معي خلال الفترة الماضية، ولكن لم تكلل المفاوضات بالنجاح".

وأشاد سيزا بالأداء الذي يقدمه الأهلي، تحت قيادة مدربه الحالي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، حيث قال: "موسيماني يحقق نجاحات كبيرة مع النادي، وهو ما يؤكده عدد البطولات التي حصل عليها".

وعن أبرز لاعبي الأهلي، قال سيزا: "أبرز لاعبي الأهلي بالنسبة لي خلال الفترة الحالي، التونسي علي معلول ومحمد الشناوي وعمرو السولية".

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